"Свіже поповнення": ЗСУ показали, як захопили в полон російських окупантів

Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши в полон російських солдатів, які ховалися у лісопосадці.

Відповідне відео о прилюднили у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У підписі зазначається, що «улов» з окупантів вдалося роздобути на сході України, де зараз тривають серйозні бої.

Загарбники ховалися у лісосмузі. Коли одного із полонених запитали, навіщо приїхав до України, він відповів, "наказ був".

"Свіже поповнення обмінного фонду. Полонені на сході російські окупанти", – йдеться у повідомленні.