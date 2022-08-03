"Свіже поповнення": ЗСУ показали, як захопили в полон російських окупантів

"Свіже поповнення": ЗСУ показали, як захопили в полон російських окупантів

Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши в полон російських солдатів, які ховалися у лісопосадці.

Відповідне відеоо прилюднили у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У підписі зазначається, що «улов» з окупантів вдалося роздобути на сході України, де зараз тривають серйозні бої.

Загарбники ховалися у лісосмузі. Коли одного із полонених запитали, навіщо приїхав до України, він відповів, "наказ був".

"Свіже поповнення обмінного фонду. Полонені на сході російські окупанти", – йдеться у повідомленні.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ живою силою досягли орієнтовно 41 350 військових. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.


Ирина Юрченко, politeka.net





Интересные новости
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедія в Оленівці: бойовики "Вагнера" замінували приміщення для вбивства українських військовополоненихТрагедія в Оленівці: бойовики "Вагнера" замінували приміщення для вбивства українських військовополонених
Ліквідовано ще майже 200 окупантів: зведення Генштабу про втрати РФ на війніЛіквідовано ще майже 200 окупантів: зведення Генштабу про втрати РФ на війні
"США показали зуби": Клімкін про візит Пелосі на Тайвань"США показали зуби": Клімкін про візит Пелосі на Тайвань
Так виглядає гарний російський десантник: українці "вітають" окупантів із днем ПДВТак виглядає гарний російський десантник: українці "вітають" окупантів із днем ПДВ
Жінка одягла на себе форму російських окупантів і пройшлася Кривим Рогом: що відомо про інцидентЖінка одягла на себе форму російських окупантів і пройшлася Кривим Рогом: що відомо про інцидент
Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – МамедовПолонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов
"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки
Росіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантівРосіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантів
Перед ударом по Оленівці полонених згрупували і переселили в віддалену промзону – ексбранкаПеред ударом по Оленівці полонених згрупували і переселили в віддалену промзону – ексбранка
На Сумщині затримали двох російських шпигунівНа Сумщині затримали двох російських шпигунів
Последние новости
Подгружаем последние новости