"Свіже поповнення": ЗСУ показали, як захопили в полон російських окупантів
Українські військові поповнили обмінний фонд, захопивши в полон російських солдатів, які ховалися у лісопосадці.
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У підписі зазначається, що «улов» з окупантів вдалося роздобути на сході України, де зараз тривають серйозні бої.
Загарбники ховалися у лісосмузі. Коли одного із полонених запитали, навіщо приїхав до України, він відповів, "наказ був".
"Свіже поповнення обмінного фонду. Полонені на сході російські окупанти", – йдеться у повідомленні.
За офіційними даними Генштабу ЗСУ, за останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ живою силою досягли орієнтовно 41 350 військових. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.