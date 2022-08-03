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2022-08-03
Сили ППО збили ракету РФ над Харківською областю
Уламки впали в соняшникове поле.
© Нацполіція
Українські сили протиповітряної оборони у середу, 3 серпня, збили російську ракету над Харківською областю, зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у
"Сьогодні, близько дев'ятої ранку, в одному з районів Харківської області, місцеві жителі почули вибухи, та повідомили про це в поліцію. На місці пригоди поліцейськими було знайдено уламки, схожі на фрагменти ракети комплексу С300", - наголосив Болвінов.
Уламки ракети впали в соняшникове поле.
Анна Конюченко, ZN.ua