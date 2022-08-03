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2022-08-03
Трагедія в Оленівці: бойовики "Вагнера" замінували приміщення для вбивства українських військовополонених
Окупанти мали на меті приховути факти знущання над українськими військовими, інформує
© Twitter журналіста Крістофера Міллера
Бойовики ПВК "Вагнер" замінували місця утримання українських військовополонених у бараку колонії в окупованій РФ Оленівці, інформує
"Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб ДНР” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої", - йдеться в повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua