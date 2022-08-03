Трагедія в Оленівці: бойовики "Вагнера" замінували приміщення для вбивства українських військовополонених

Бойовики ПВК "Вагнер" замінували місця утримання українських військовополонених у бараку колонії в окупованій РФ Оленівці, інформує ГУР.

"Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб ДНР” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ . Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої", - йдеться в повідомленні.