Трагедія в Оленівці: бойовики "Вагнера" замінували приміщення для вбивства українських військовополонених

Окупанти мали на меті приховути факти знущання над українськими військовими, інформує ZN.ua.

Трагедія в Оленівці: бойовики
© Twitter журналіста Крістофера Міллера

Бойовики ПВК "Вагнер" замінували місця утримання українських військовополонених у бараку колонії в окупованій РФ Оленівці, інформує ГУР.

"Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб ДНР” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої", - йдеться в повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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