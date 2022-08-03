ЗСУ можуть мобілізувати ще пів мільйона громадян — командувач ОК "Південь"

Командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук розповів, до лав ЗСУ вже мобілізували пів мільйона громадян. Якщо виникне така потреба - можуть призвати ще 500 тисяч осіб. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню Tablet.

"У нас вже мобілізовано пів мільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще півмільйона, якщо це необхідно", – сказав він, інформує ZN.ua .

Та Ковальчук уточнив, що немає такої потреби. За його словами, зараз ЗСУ не вистачає важкого озброєння. Саме тому захисники не можуть перейти до контрнаступу так швидко, як би хотілося.