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2022-08-03
ЗСУ можуть мобілізувати ще пів мільйона громадян — командувач ОК "Південь"
Зараз такої потреби немає.
Командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук розповів, до лав ЗСУ вже мобілізували пів мільйона громадян. Якщо виникне така потреба - можуть призвати ще 500 тисяч осіб. Про це він розповів під час інтерв'ю
"У нас вже мобілізовано пів мільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще півмільйона, якщо це необхідно", – сказав він, інформує
Та Ковальчук уточнив, що немає такої потреби. За його словами, зараз ЗСУ не вистачає важкого озброєння. Саме тому захисники не можуть перейти до контрнаступу так швидко, як би хотілося.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua