Bloomberg: Контрнаступ України на півдні визначить, хто переможе у війні

Російська війна проти України вступає у третю фазу, яка може стати вирішальною. Першою була провальна спроба Росії влаштувати бліцкриг, результатом якого було б знищення української держави. В ході другої фази Москва намагалася захопити весь Донбас. Ці спроби досі тривають, попри безвихідне становище.

І от під час третьої фази відбудеться довгоочікуваний український контрнаступ на півдні. Якщо Україна зможе повернути собі території, не вкладаючи в це аж надто багато, це може стати переломом у війні на її користь. Якщо ж цього не станеться, тоді Київ чекає холодна зима.

Про це в статті для Bloomberg пише професор Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джона Хопкінса Гел Брандс. Холод, безперечно, грає критично важливу роль у стратегії Владіміра Путіна. Він вірить, що час досі на боці Росії, принаймні, в короткостроковій перспективі. До кінця цього року у західних демократій вичерпаються запаси зброї і боєприпасів, необхідних Києву. Вони також втомляться вливати ще більше грошей в українську економіку, яка вже присмерті.

Тим часом, глобальні порушення, спричинені зривом поставок зерна з України, посиляться, навіть якщо хитка угода про відновлення продовольчого експорту з Одеси буде виконана. Європа буде тремтіти, оскільки взимку газу буде бракувати. Тим більше, що Путін умисне перекриває крани, щоб країни на континенті не змогли накопичити запаси до початку холодної пори. Він робить ставку на те, що економічний дискомфорт змусить Захід піти на поступки, перш ніж Росію спіткає економічна катастрофа.

Путін розраховує, що за таких умов допомога, яку Україна отримує від демократичного світу, випарується. Тиск на Київ з викомогою погодитися на перемир’я посилиться. Москва потім зможе оголосити перемогу на тій підставі, що вона здобула контроль над більшою частиною української території, ніж у неї було до 24 лютого. Росія також може використати ці окуповані території, щоб перегрупуватися для нової атаки наступного року чи навіть через кілька років, щоб вигнати уряд з Києва або зруйнувати остаточно українську економіку, окупувавши Одесу. Це може виявитися пірровою перемогою для Путіна, зважаючи на те, яких втрат зазнала Росія. Але для розчленованої України це буде катастрофа.