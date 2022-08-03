Польща була першою країною, яка визнала польсько-український кордон - польський політолог Томаш Мацейчук

Польща була першою країною, яка визнала польсько-український кордон - польський політолог Томаш Мацейчук

Польський політолог Томаш Мацейчук прокоментував наративи пропагандистських ЗМІ росії з приводу того, що Польща планує захопити західні області України.

Про це він розповів на каналі Максима Ялі.

«Я хочу згадати такий момент у польсько-українській історії, коли Україна оголосила про свою незалежність. Польща була першою країною, яка визнала польсько-український кордон. Тобто коли тільки з'явилася незалежна Україна, Польща сказала: «У нас немає жодних територіальних претензій щодо України», - повідомив Томаш Мацейчук.

Польський політолог наголосив, що поляки хочуть співпраці з Україною, дружби, спокійного та стабільного життя. І немає жодних закликів у Польщі створити «Польську народну республіку» у Львові. Тому що, за словами Томаша Мацейчука, Польща повністю відмовилася від імперських амбіцій.

«Цей вектор розвитку нам не подобається, не підходить. У тому числі, через економічні умови, в яких Польща зараз існує. Уявімо собі, що Польща справді напала на Львів і зараз там польська окупація. Хто там житиме? Я питав у поляків: «Хлопці, ви будете готові переїхати до Львова, коли він стане частиною Польщі?» Вони не будуть готові, тому що не готові жертвувати рівнем свого життя, вони не готові ризикувати, вони не готові боротися», - зазначив польський політолог.

Томаш Мацейчук додав, що 98% польського населення виступає за дружбу з Україною і не має жодних намірів наступати на західні області країни, бо це може знищити економіку Польщі за кілька місяців.


user, politeka.net





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