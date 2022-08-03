Ліквідовано ще майже 200 окупантів: зведення Генштабу про втрати РФ на війні

Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки. Упродовж 5-місячної повномасштабної війни російське окупаційне військо втратило понад третину бойової ефективності, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 3 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано,

танків ? 1774 (+6) од,

бойових броньованих машин ? 4022 (+8) од,

артилерійських систем – 939 (+3) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 118 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),

крилаті ракети - 180 (+6),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од,

спеціальна техніка - 83 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.