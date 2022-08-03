Ліквідовано ще майже 200 окупантів: зведення Генштабу про втрати РФ на війні

Збройні Сили України щоденно знищують сотні російських окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки. Упродовж 5-місячної повномасштабної війни російське окупаційне військо втратило понад третину бойової ефективності, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати ворога станом на 3 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 41350 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1774 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ? 4022 (+8) од,
  • артилерійських систем – 939 (+3) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,
  • засоби ППО - 118 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 740 (+1),
  • крилаті ракети - 180 (+6),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2922 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 83 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





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