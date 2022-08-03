Пелосі зустрілася з президенткою Тайвнаю Цай Інвень

Цай Інвень під час спільного брифінгу згадала й про повномасштабне вторгнення РФ до України, інформує ZN.ua.

Пелосі зустрілася з президенткою Тайвнаю Цай Інвень
© depositphotos / Sheilaf2002

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у Тайвані зустрілася з його президенткою Цай Інвень, передає BBC. Перед переговорами Цай вручила Пелосі найвищу нагороду на Тайвані – Орден Доброзичливих хмар. Так президентка Тайваню відзначила спікерку нижньої палати Конгресу США за внесок у розвиток американо-тайванських відносин.

Ненсі Пелосі заявила, що американська делегація прибула до Тайваню, аби однозначно дати зрозуміти, що США не відмовляться від солідарності з ним.

«Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення. І це послання, яке ми сьогодні несемо сюди», – заявила Пелосі.

Вона додала, що США і Тайвань побудували «процвітаюче партнерство», засноване на «спільних цінностях». Пелосі сказала, що демократи та республіканці єдині у своїй підтримці Тайваню.

Цай подякувала спікерці Палати представників США за увагу та «непохитну підтримку» Тайваню. Вона також згадала про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Цай заявила, що російсько-українська війна зробила безпеку в Тайванській протоці ще одним об'єктом уваги всього світу.

«Агресія проти демократичного Тайваню мала б величезний вплив на безпеку всього Індо-Тихоокеанського регіону… Тайвань не відступить. Ми будемо твердо відстоювати наш національний суверенітет і продовжуватимемо утримувати лінію оборони нашої глобальної безпеки», – сказала Цай Інвень.

У своїй промові вона також заявила, що Тайвань нарощує свій оборонний потенціал «триматиме лінію оборони» для демократій у регіоні.





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