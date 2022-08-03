Глава МЗС розповів про еволюцію поглядів Заходу на війну РФ проти України

За словами Кулеби, Заходу досить важко уявити поразку РФ, інформує ZN.ua.

Глава МЗС розповів про еволюцію поглядів Заходу на війну РФ проти України
© МЗС України

Кілька місяців тому глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Захід сприйняти ідею, що результатом війни має бути перемога України. Кулеба зазначив, що бачить «еволюцію» в цьому питанні у правильному напрямі, а також пояснив, чому Заходу складно уявити перемогу України. Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу.

«Так, я бачу еволюцію в правильному напрямі. А еволюціонувати їм важко з двох причин: по-перше, тому, що вся європейська політична філософія побудована на ідеї win-win, коли обидві сторони мають щось здобути. Тоді домовленість, заснована на цих обопільних здобутках, стає більш стабільною і довгостроковою», - зазначив Кулеба.

По-друге, він додав, що навіть тим, хто добре ставиться до України, думка про поразку РФ просто «не влазила в голову».

«Вона (РФ – ред.) така велика, така потужна, постійний член Ради Безпеки ООН, з ядерною кнопкою, Достоєвським, балетом – як це може статися? Уявіть собі, що ви виросли на одній політичній школі й все життя будуєте політику на win-win, у вас склався якийсь образ Росії, і ви прожили з ним життя і зробили на цьому кар’єру. А тут до вас приходить Україна і каже: «Ніякого win-win, буде win-lose – це по-перше. А, по-друге, оці всі письменники і балет тут ні до чого, бо ми маємо справу з абсолютно варварською державою на кордоні Європи, яка всіх нас намагається знищити», - додав глава МЗС.

Кулеба наголосив, що в комунікаціях найважче завдання – змінювати глибинні переконання.

Тому, за його словами, для Заходу на еволюцію в поглядах потрібен певний час.

«На жаль, найбільш стрімка еволюція у них відбувається після розкриття чергових злочинів Росії на території України», - додав глава МЗС.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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