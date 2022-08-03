Посіпака кадирова відбирає в українців житло та публічно хвалиться: "Просто грабіж сусідньої держави"

Кадировські бандити захоплюють і мародерять чужі будинки, а у російських патріотів та імперців це називається «захистом російськомовного населення».

Про це пише журналіст Денис Казанський, посилаючись на дані телеграм-каналу "Сіяч вітру".

Так звані «Волонтери Ахмата» з Рубіжного викладають в Інстаграм фотки з чужих захоплених будинків та розкритих гаражів. Повідомляють місцевим мешканцям, що вони тепер «коменданти» їхніх захоплених будинків.

"Дар'я Божко з Рубіжного, яка є в місті одним із лідерів кадировської організації «Волонтери Ахмата», похвалилася тим, що стала «комендантом» віджатої квартири мешканців Рубіжного, які поїхали з міста, рятуючись від війни. За її словами, у захопленій квартирі зараз живуть сторонні.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона виклала фото із чужого захопленого житла.

«Якщо хтось знає господарів цієї розкоші, прошу передати їм, що з 8 червня я є комендантом їхньої квартири. Нині у ній тимчасово живуть», - написала прихильниця Кадирова.

Хазяї квартири відреагували на інформацію про захоплення їхнього житла.

«Новини не з приємних, але моя родина жива та здорова, а це головне. Матеріальне – наживне. Сподіваюся, затишно жити у нашій квартирі!» - написала господиня у коментарі.

Як ми й казали, реальна мета війни - не "допомога Донбасу", а просто грабіж сусідньої держави. Хтось краде зерно, хтось мародерствує в чужих будинках - але суть одна й та сама”.