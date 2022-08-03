WP: Візит Пелосі на Тайвань створив зайві проблеми для Байдена

Успішна зовнішня політика поєднує високі принципи з їхнім розумним і своєчасним втіленням. Візит Спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань був проявом першого, але не другого.

Про це в редакційній статті пише Washington Post . Реакція Китаю, який вважає Тайвань бунтівною провінцією, була передбачуваною. Вона включає оголошення початку провокативних військово-морських навчань з застосуванням бойових боєприпасів в акваторії навколо острова, які розпочнуться після візиту Пелосі. Президент Джо Байден повинен пом’якшити короткострокову шкоду від вчинку Спікера нижньої палати Конгресу і протистояти проти вірогідного посилення довгострокового китайського тиску на Тайвань.

«Звісно, ми розділяємо тверду підтримку Пелосі демократичного Тайваню, її осуд китайської комуністичної диктатури і її віру в те, що, як вона написала в статті для Washington Post, «дуже важливо, щоб Америка і наші союзники дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не здамося перед автократами». Але ми не можемо зрозуміти, чому вона наполягає на демонстрації своєї підтримки саме в такий спосіб, саме зараз, всупереч застереженням навіть з боку президента і її власної партії, що геополітична ситуація вже й без того нестабільна. Як би 82-річній Пелосі не хотілося поставити жирну крапку у своїй роботі на посаді спікера перед тим, як перемога республіканців у листопаді закінчить її, було нерозумно їхати на Тайвань в часи, коли Сі Цзіньпін намагається організувати собі третій термін на чолі Китаю», - пише видання.

Власне, сам президент Байден не впорався з ситуацією,розголосивши факт, що «військові» були проти візиту Пелосі. Ця помилка скоротила можливості Спікера нижньої палати Конгресу змінити свої плани, не втративши при цьому обличчя. Але важливіше те, що Сі Цзіньпіну стало важче уникнути посилення своєї реакції на її візит. Було б набагато краще, якби президент особисто, однозначно і в приватному порядку переконав Пелосі не їхати на Тайвань.