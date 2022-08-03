Війська РФ все частіше застосовують авіацію, але прорвати оборону ЗСУ не в змозі

ЗСУ відбили дев’ять спроб штурму окупантів.

Війська РФ все частіше застосовують авіацію, але прорвати оборону ЗСУ не в змозі
© Минобороны РоSSии/t.me

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що війська РФ все частіше почали застосовувати авіацію, але прорвати оборону українських військових не в змозі.

"Окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію. Лише за 2 серпня ворожих авіаударів завдано поблизу вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганської та Донецької областей", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, окупанти прагнуть скувати дії ЗСУ та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

Українські військові за минулу добу відбили вдев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти.

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти, які знаходяться під контролем ЗСУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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