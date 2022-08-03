В РФ зростає кількість тих, хто вірить у те, що Сонце обертається навколо Землі

Кожен третій мешканець РФ погоджується із тезою, що Сонце обертається навколо Землі. Про це свідчать результати опитування провладного Всеросійського Центру дослідження громадської думки (ВЦДГ).

При цьому, наголошують автори опитування, кількість росіян, які дотримуються цієї точки зору, зростає: у 2007 році таких було 28%, у 2011 — 32%. У 2022 році кількість респондентів, які поділяють цю думку, зросла до 35%.

Серед інших «питань із зірочкою», запропонованих ВЦДГ, були питання про динозаврів, радіоактивне молоко та ГМО-продукти.

7% росіян досі впевнені, що радіоактивне молоко буде безпечнішим після кип’ятіння, 21% респондентів переконані, що первісні люди жили в один час із динозаврами, а 44% вірять, що продукти з ГМО викликають рак.

Втім, соціологи твердять, що на відміну від прихильників геоцентричної системи, кількість тих, хто вірить в сусідство людей з динозаврами та у рак внаслідок вживання ГМО, зменшилась порівняно з минулими опитуваннями.

Попри звичку спотворювати результати на користь влади та прикрашати реальність, соціологи таки визнали, що значна кількість росіян досі перебуває в полоні помилкового бачення світу.

Найнижчий рівень освіченості соціологи зафіксували у покоління 60+ років — 33%. 43% з них дивляться телевізор, 32% мешкають у сільській місцевості і мають освіту не вище середньої (до 55%).

Водночас, 61% тих, хто демонструє високий рівень освіченості — молодь віком 18-24 років. Майже половина з них — активні користувачі інтернету і мешкають у Москві, або у Санкт-Петербурзі (51%).