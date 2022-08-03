Китай закликав авіакомпанії уникати «небезпечних зон» навколо Тайваню — Bloomberg

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів у районах навколо Тайваню, де КНР проводить військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, пише Bloomberg .

Згідно з офіційним повідомленням, шість районів повітряного простору визначено як «небезпечні зони». Польоти будуть обмежені з 12:00. 4 серпня до 12.00 7 серпня (за місцевим часом).

Китай засудив візит Пелосі і заявив про низку економічних і військових заходів. Пекін вважає Тайвань частиною КНР . Острів залишається найбільш чутливою проблемою між США та Китаєм, яка може одного разу спровокувати військовий конфлікт.

Китайська авіакомпанія Xiamen Airlines оголосила про коригування кількох рейсів через Тайванську протоку. Пілотам авіакомпанії Cathay Pacific Airways Ltd. порадили мати запас пального на 30 хвилин для можливої ??зміни маршруту поблизу острова.

Компанія Korean Air планує перенаправити частину своїх рейсів до Південної Азії, щоб уникнути повітряного простору Тайваню під час військових навчань Китаю. Представник японського авіаперевізника ANA Holdings Inc. заявив, що компанія отримала повідомлення та змінює маршрути польотів на Тайвань. ANA та Japan Airlines Co. повідомили, що рейси до та з Тайваню продовжать виконуватися.

Острів веде переговори з Японією та Філіппінами про альтернативні маршрути повітряного сполучення. Також ЗМІ повідомляють, що Бюро морського порту Тайваню попередило кораблі уникати району, де будуть проходити навчання.

Згідно з заявами уряду, місцеві відділення Адміністрації морської безпеки Китаю також видали численні попередження для кораблів, які перетинають певні території, посилаючись на військові навчання.