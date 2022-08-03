Китай закликав авіакомпанії уникати «небезпечних зон» навколо Тайваню — Bloomberg

КНР проводить військові навчання.

Китай закликав авіакомпанії уникати «небезпечних зон» навколо Тайваню — Bloomberg
© unsplash/snowjam

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів у районах навколо Тайваню, де КНР проводить військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, пише Bloomberg.

Згідно з офіційним повідомленням, шість районів повітряного простору визначено як «небезпечні зони». Польоти будуть обмежені з 12:00. 4 серпня до 12.00 7 серпня (за місцевим часом).

Китай засудив візит Пелосі і заявив про низку економічних і військових заходів. Пекін вважає Тайвань частиною КНР. Острів залишається найбільш чутливою проблемою між США та Китаєм, яка може одного разу спровокувати військовий конфлікт.

Китайська авіакомпанія Xiamen Airlines оголосила про коригування кількох рейсів через Тайванську протоку. Пілотам авіакомпанії Cathay Pacific Airways Ltd. порадили мати запас пального на 30 хвилин для можливої ??зміни маршруту поблизу острова.

Компанія Korean Air планує перенаправити частину своїх рейсів до Південної Азії, щоб уникнути повітряного простору Тайваню під час військових навчань Китаю. Представник японського авіаперевізника ANA Holdings Inc. заявив, що компанія отримала повідомлення та змінює маршрути польотів на Тайвань. ANA та Japan Airlines Co. повідомили, що рейси до та з Тайваню продовжать виконуватися.

Острів веде переговори з Японією та Філіппінами про альтернативні маршрути повітряного сполучення. Також ЗМІ повідомляють, що Бюро морського порту Тайваню попередило кораблі уникати району, де будуть проходити навчання.

Згідно з заявами уряду, місцеві відділення Адміністрації морської безпеки Китаю також видали численні попередження для кораблів, які перетинають певні території, посилаючись на військові навчання.

Збій у роботі авіалайнерів стався на тлі ескалації напруженості між США та Китаєм, у той час як компанії борються з проблемами глобального ланцюжка поставок, спричиненими вторгненням Росії в Україну. Незрозуміло, чи триденна заборона на польоти буде продовжена, що посилює занепокоєння щодо стрімкого зростання цін на сировинні товари та ризики для ланцюгів поставок.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Блок рекламы


Похожие новости
SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?SCMP: Пелосі не перший лідер Конгресу на Тайвані, чому Китай реагує зараз жорсткіше, ніж в 1997 році?
У МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до ТайванюУ МЗС Китаю пояснили військові навчання на тлі візиту Пелосі до Тайваню
Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиціНенсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці
Bloomberg: Контрнаступ України на півдні визначить, хто переможе у війніBloomberg: Контрнаступ України на півдні визначить, хто переможе у війні
Китай блокує імпорт деяких товарів з Тайваню, але уникає збоїв з мікросхемамиКитай блокує імпорт деяких товарів з Тайваню, але уникає збоїв з мікросхемами
Китай не воюватиме зі США: експерт пояснив ситуаціюКитай не воюватиме зі США: експерт пояснив ситуацію
В РФ зростає кількість тих, хто вірить у те, що Сонце обертається навколо ЗемліВ РФ зростає кількість тих, хто вірить у те, що Сонце обертається навколо Землі
На тлі візиту Пелосі на Тайвань Китай починає нові військові навчанняНа тлі візиту Пелосі на Тайвань Китай починає нові військові навчання
Китай починає "душити" Тайвань через Пелосі - припинено експорт піску: які наслідкиКитай починає "душити" Тайвань через Пелосі - припинено експорт піску: які наслідки
Китай викликав посла США на знак протесту проти візиту Пелосі до ТайванюКитай викликав посла США на знак протесту проти візиту Пелосі до Тайваню
Последние новости
Подгружаем последние новости