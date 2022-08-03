На тлі візиту Пелосі на Тайвань Китай починає нові військові навчання

Народно-визвільна армія Китаю проведе нові військові навчання на тлі візиту спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі. Навчання анонсовані на 4-7 серпня, Пелосі має полетіти 3 числа.

«Армія Китаю проведе важливі військові навчання та тренування, включно з навчання з бойовою стрільбою, у шести регіонах навколо острова Тайвань», - повідомляє Global Times .

Державна агенція « Сіньхуа » опублікувала координати шістьох ділянок навчань, їх розташування свідчить, що фактично острів буде взято у кільце. Так виглядатиме карта навчань:

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

«З міркувань безпеки судам та літальним апаратам заборонено входити до вказаних морських акваторій та повітряного простору», - додається у повідомленні

Тим часом державне агентство CCTV опублікувало ролик активної підготовки до навчань, які мають початися за два дні.

Сполучені Штати у відповідь на військову активність Китаю посилюють власне угруповання кораблів у Філіппінському морі.