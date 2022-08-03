Новостей.COM ⇒
2022-08-03
В ГУР МО розповіли про успішну роботу мережі українських шпигунів у Росії
Зараз вони сигналізують про те, що Кремль досі не зменшує апетитів. Диктатор Путін й далі хоче одного - знищити нашу державу, інформує
Генерал-майора військової розвідки Вадим Скібіцький розповів, що ще у 2015 році його відділ виконав завдання по проникненню української агентурної мережі в центри прийняття рішення РФ. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню
За його словами, нашим громадянам "дуже легко" працювати з противником: "У нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах".
Вікторія Хмілевська, ZN.ua