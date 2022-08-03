В ГУР МО розповіли про успішну роботу мережі українських шпигунів у Росії

Зараз вони сигналізують про те, що Кремль досі не зменшує апетитів. Диктатор Путін й далі хоче одного - знищити нашу державу, інформує ZN.ua.

В ГУР МО розповіли про успішну роботу мережі українських шпигунів у Росії

Генерал-майора військової розвідки Вадим Скібіцький розповів, що ще у 2015 році його відділ виконав завдання по проникненню української агентурної мережі в центри прийняття рішення РФ. Про це він розповів під час інтерв'ю виданню The Telegraph.

За його словами, нашим громадянам "дуже легко" працювати з противником: "У нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії... І зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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