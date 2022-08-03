Економічне питання: чим Тайвань цікавий Китаю, і чому США з цим не погодяться
Є тільки одна серйозна економічна причина, хоча політичних безліч, інформує
Останніми днями світ зосередив свою увагу на ескалації конфлікту Китаю та Тайваню. Якщо говорити про економічні інтереси, то Тайвань – це світовий лідер із виробництва напівпровідників (мікропроцесорів). І це найголовніша економічна причина, чому Китай ризикує «посваритися» зі США, на яких припадає левова частка в експорті Піднебесної (залежно від року, до 80% у грошовому вимірі).
Зокрема, лідером на цьому ринку є TSMC (Тайванська компанія з виробництва напівпровідників) — компанія, яка займається вивченням та виробництвом напівпровідникових виробів. При цьому TSMC розробила велику кількість перспективних технологій, виробничих процесів, засобів проектування та стандартних архітектур.
Звичайно, Тайвань може бути цікавим й іншими економічними аспектами. Наприклад, високим рівнем іноземних інвестицій, у тому числі від США, а також розвиненою промисловістю та сільським господарством, тощо. Але всі інші причини меркнуть у порівнянні з напівпровідниками.