Економічне питання: чим Тайвань цікавий Китаю, і чому США з цим не погодяться

Останніми днями світ зосередив свою увагу на ескалації конфлікту Китаю та Тайваню. Якщо говорити про економічні інтереси, то Тайвань – це світовий лідер із виробництва напівпровідників (мікропроцесорів). І це найголовніша економічна причина, чому Китай ризикує «посваритися» зі США , на яких припадає левова частка в експорті Піднебесної (залежно від року, до 80% у грошовому вимірі).

Зокрема, лідером на цьому ринку є TSMC (Тайванська компанія з виробництва напівпровідників) — компанія, яка займається вивченням та виробництвом напівпровідникових виробів. При цьому TSMC розробила велику кількість перспективних технологій, виробничих процесів, засобів проектування та стандартних архітектур.