Економічне питання: чим Тайвань цікавий Китаю, і чому США з цим не погодяться

Є тільки одна серйозна економічна причина, хоча політичних безліч, інформує ZN.ua.

Економічне питання: чим Тайвань цікавий Китаю, і чому США з цим не погодяться

Останніми днями світ зосередив свою увагу на ескалації конфлікту Китаю та Тайваню. Якщо говорити про економічні інтереси, то Тайвань – це світовий лідер із виробництва напівпровідників (мікропроцесорів). І це найголовніша економічна причина, чому Китай ризикує «посваритися» зі США, на яких припадає левова частка в експорті Піднебесної (залежно від року, до 80% у грошовому вимірі).

Зокрема, лідером на цьому ринку є TSMC (Тайванська компанія з виробництва напівпровідників) — компанія, яка займається вивченням та виробництвом напівпровідникових виробів. При цьому TSMC розробила велику кількість перспективних технологій, виробничих процесів, засобів проектування та стандартних архітектур.

Звичайно, Тайвань може бути цікавим й іншими економічними аспектами. Наприклад, високим рівнем іноземних інвестицій, у тому числі від США, а також розвиненою промисловістю та сільським господарством, тощо. Але всі інші причини меркнуть у порівнянні з напівпровідниками.


Олена Середа, ZN.ua





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