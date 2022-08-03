В РНБО звернулися до чоловіків, які хочуть виїхати за кордон: "Нема чого ховатися за жіночою спідницею"

Секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував чоловіків, які хочуть виїхати за кордон в той час, коли в країні війна. Під час інтерв'ю 24 каналу він наголосив, що роботи в Україні дуже багато і за межами фронту.

"Може бути альтернатива - будь ласка, йдіть, допомагайте тим хлопцям, які є на фронті. Роботи в країні дуже-дуже багато. Нема чого ховатися за жіночою спідницею та бігти з країни. Треба допомагати. Не можете воювати, не можете брати в руки зброю - допомагайте в інший спосіб. Знаходьте можливість допомагати. Це несправедливо, коли чоловіки починають бігти з країни під час війни. Я цього не вітаю", - заявив секретар Радбезу.

Данілов наголосив, що всі громадяни повинні дотримуватися Конституції та законів України. При цьому не варто сподіватися, що їх змінять через петицію до президента Володимира Зеленського.

"І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати - послухайте, ну так не можна. Роботи в нашій країні більш ніж достатньо, для фронту. Не можете на фронті - на іншому фронті працюйте. Допомагайте. Навіть якщо ви десь працюєте і сплачуєте податки - це так само велика допомога нашій країні. А ви зараз хочете збігти туди і там влаштуватися на роботу, будете там платити податки? Несправедливо", - каже Данілов.