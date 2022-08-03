"Ми про таке навіть не мріяли": Данілов про зброю, на яку вже чекає Україна
Все це завдяки ЗСУ, які швидко навчаються та вражають Захід своєю ювелірною роботою, інформує
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що раніше Україна лише могла мріяти про певну зброю, а вже сьогодні захисники чекають на неї. Під час інтерв'ю
"Швидкість - це дуже важливе питання. Ну і якість... Ми про такі назви у березні лише мріяли. Я дуже добре пам'ятаю, як президент збирав кожного ранку і кожного вечора, кожного дня (наради - ред.)... Усі сиділи та ламали голови, де що взяти, яку допомогу взяти", - розповів Данілов.
Зараз Україна отримує озброєння, у якого зовсім інші назви, характеристики та можливості, ніж у тієї, на яку ми розраховували на початку великої війни.
Секретар РНБО віддав належне і ЗСУ, які дуже швидко навчаються та дуже вдало використовують зброю від партнерів. За його словами, Захід приємно вражений, і саме завдяки цьому Україна й отримує таке озброєння.