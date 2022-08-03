"Ми про таке навіть не мріяли": Данілов про зброю, на яку вже чекає Україна

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що раніше Україна лише могла мріяти про певну зброю, а вже сьогодні захисники чекають на неї. Під час інтерв'ю 24 каналу він розповів, що зараз ведеться робота, аби ця військова допомога прибула до нас якнайшвидше.

"Швидкість - це дуже важливе питання. Ну і якість... Ми про такі назви у березні лише мріяли. Я дуже добре пам'ятаю, як президент збирав кожного ранку і кожного вечора, кожного дня (наради - ред.)... Усі сиділи та ламали голови, де що взяти, яку допомогу взяти", - розповів Данілов.

Зараз Україна отримує озброєння, у якого зовсім інші назви, характеристики та можливості, ніж у тієї, на яку ми розраховували на початку великої війни.

Секретар РНБО віддав належне і ЗСУ, які дуже швидко навчаються та дуже вдало використовують зброю від партнерів. За його словами, Захід приємно вражений, і саме завдяки цьому Україна й отримує таке озброєння.