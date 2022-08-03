Окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. В ОВА розповіли про наслідки

Вночі російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. На щастя обійшлося без жертв.

«Ворог вгатив з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській. У Апостолівській без жертв та руйнувань», – повідомив Резніченко.

У Зеленодольській громаді в результаті обстрілу також ніхто не постраждав. Однак там ворог поцілив по селу Велика Костромка, тим самим пошкодив дитячий садок та церкву. також пошкоджена лінія електропередач, тому село залишилося без світла.

«В інших районах області на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.