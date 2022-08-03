Окупанти стали рідше використовувати авіацію та отримали відсіч відразу на кількох напрямках: "З втратами відійшли"

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії, вів повітряну розвідку в прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів.

Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку зафіксовані обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено.

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків.

На Бахмутському напрямку з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, ворог вів артилерійські обстріли, завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

На напрямках Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали район Авдіївки. Намагалися покращити тактичне положення - безуспішно, з втратами відійшли.

Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.

Окупанти також продовжують вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через Дніпро.

Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку. У зв’язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена.