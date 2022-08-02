Єврокомісар із внутрішніх справ прибула до Києва
Основним своїм завданням вона називає реалізацію Директиви ЄС щодо тимчасового захисту, інформує
Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоханссон прибула сьогодні до Києва. Про це
«Я тут, щоб обговорити практичну реалізацію Директиви про тимчасовий захист та кроки у напрямку приєднання до ЄС. Що найважливіше, це непохитна підтримка ЄС України та її народу», - пише Йоханссон.
Вона також повідомила, що
“Я тут, щоб дізнатися, як краще сприяти підтримці в ЄС та Україні, включаючи тих, хто повертається додому з ЄС. Будьте певні, що б не трапилося на війні, українців завжди тепло зустрінуть у ЄС”, - наголосила єврокомісар.