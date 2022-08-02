Єврокомісар із внутрішніх справ прибула до Києва

Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоханссон прибула сьогодні до Києва. Про це вона повідомила у Twitter .

«Я тут, щоб обговорити практичну реалізацію Директиви про тимчасовий захист та кроки у напрямку приєднання до ЄС. Що найважливіше, це непохитна підтримка ЄС України та її народу», - пише Йоханссон.

Вона також повідомила, що майже 3,9 мільйона українців зареєстровано у ЄС у рамках Директиви про тимчасовий захист (TPD).

“Я тут, щоб дізнатися, як краще сприяти підтримці в ЄС та Україні, включаючи тих, хто повертається додому з ЄС. Будьте певні, що б не трапилося на війні, українців завжди тепло зустрінуть у ЄС”, - наголосила єврокомісар.