Так виглядає гарний російський десантник: українці "вітають" окупантів із днем ПДВ

Українці відзначають День російських повітряно-десантних військ публікацією фото “добрих” окупантів.

Відповідні кадри з'явилися у соцмережах, інформує Апостроф .

З публікацій зрозуміло, що “хороший” окупант – мертвий окупант чи, з великою натяжкою, полонений.

Знімки підбитої техніки та трупів російських військовослужбовців українці публікують із саркастичними написами, найнешкідливішим з яких є: "Десантник втомився і ліг відпочити".

Така реакція українського суспільства не дивна в умовах війни, розв'язаної країною-агресором, особливо на тлі останніх подій, пов'язаних із тортурами полонених захисників “Азовсталі” та подальшим їх масовим вбивством у колонії, розташованій в Оленівці.