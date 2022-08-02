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2022-08-02
Так виглядає гарний російський десантник: українці "вітають" окупантів із днем ПДВ
Українці відзначають День російських повітряно-десантних військ публікацією фото “добрих” окупантів.
Відповідні кадри з'явилися у соцмережах, інформує
З публікацій зрозуміло, що “хороший” окупант – мертвий окупант чи, з великою натяжкою, полонений.
Знімки підбитої техніки та трупів російських військовослужбовців українці публікують із саркастичними написами, найнешкідливішим з яких є: "Десантник втомився і ліг відпочити".
Така реакція українського суспільства не дивна в умовах війни, розв'язаної країною-агресором, особливо на тлі останніх подій, пов'язаних із тортурами полонених захисників “Азовсталі” та подальшим їх масовим вбивством у колонії, розташованій в Оленівці.
Маргарита Лепс, Апостроф