FT: Китай надав візиту Пелосі на Тайвань більшого значення, ніж він заслуговує

Пекін упустив шанс виставити поїздку американської конгресвумен як слабку «показуху», інформує ZN.ua.

FT: Китай надав візиту Пелосі на Тайвань більшого значення, ніж він заслуговує
© depositphotos / Sheilaf2002

Бойові дипломати Пекіну чудово володіють спопеляючою риторикою, коли хочуть принизити і відкинути людей, чиї слова і дії, як вони кажуть, «ображають почуття» 1,4 мільярда людей у Китайській Народній Республіці.

І китайський дипломатичний апарат разом з державними ЗМІ, які слугують агіографічною машиною для режиму, могли зробити саме це з візитом спікера нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань. Але лідер Китаю Си Цзіньпін упустив можливість віддати їм відповідний наказ, - пише в своїй статті голова пекінського бюро Financial Times Том Мітчелл.

Так, Пелосі - спікер Палати представників і друга в черзі чиновників, які в разі потреби можуть замінити 79-річного президента США. Але через кілька місяців це її становище може змінитися, якщо під час середньострокових виборів в Конгрес, які пройдуть в листопаді, успіх буде за республіканцями. Пекін міг применшити значення Пелосі як «кульгавої качки» з Конгресу, яка от-от втратить свою посаду. Вона - союзниця непопулярного президента, яка влаштувала слабеньку «показуху», нагадуючи світу, як колись у 1991 році на площі Тяньаньмень вона розгорнула крихітний банер, протестуючи проти придушення продемократичних демонстрантів на тому ж місці на два роки раніше.

Натомість адміністрація Сі Цзіньпіна вирішила надати ночі, яку Пелосі проведе в Тайбеї, історичного значення, навіть більшого, ніж було у двотижневого неофіційного візиту тогочасного президента Тайваню Лі Денхуея в США у 1995 році. Під час тієї поїздки тайваньський президент, який виступав за незалежність Тайбею, зустрівся з багатьма високопоставленими американцями включно зі спікером Палати представників Ньютом Гінгрічем. Тогочасний лідер КНР Цзян Цземінь відповів аж цілим запуском ракет у водах поблизу Тайваню.


Лесь Димань, ZN.ua





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