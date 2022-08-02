FT: Китай надав візиту Пелосі на Тайвань більшого значення, ніж він заслуговує
Пекін упустив шанс виставити поїздку американської конгресвумен як слабку «показуху», інформує
Бойові дипломати Пекіну чудово володіють спопеляючою риторикою, коли хочуть принизити і відкинути людей, чиї слова і дії, як вони кажуть, «ображають почуття» 1,4 мільярда людей у Китайській Народній Республіці.
І китайський дипломатичний апарат разом з державними ЗМІ, які слугують агіографічною машиною для режиму, могли зробити саме це з візитом спікера нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі на Тайвань. Але лідер Китаю Си Цзіньпін упустив можливість віддати їм відповідний наказ, - пише в своїй статті голова пекінського бюро
Так, Пелосі - спікер Палати представників і друга в черзі чиновників, які в разі потреби можуть замінити 79-річного президента США. Але через кілька місяців це її становище може змінитися, якщо під час середньострокових виборів в Конгрес, які пройдуть в листопаді, успіх буде за республіканцями. Пекін міг применшити значення Пелосі як «кульгавої качки» з Конгресу, яка от-от втратить свою посаду. Вона - союзниця непопулярного президента, яка влаштувала слабеньку «показуху», нагадуючи світу, як колись у 1991 році на площі Тяньаньмень вона розгорнула крихітний банер, протестуючи проти придушення продемократичних демонстрантів на тому ж місці на два роки раніше.
Натомість адміністрація Сі Цзіньпіна вирішила надати ночі, яку Пелосі проведе в Тайбеї, історичного значення, навіть більшого, ніж було у двотижневого неофіційного візиту тогочасного президента Тайваню Лі Денхуея в США у 1995 році. Під час тієї поїздки тайваньський президент, який виступав за незалежність Тайбею, зустрівся з багатьма високопоставленими американцями включно зі спікером Палати представників Ньютом Гінгрічем. Тогочасний лідер КНР Цзян Цземінь відповів аж цілим запуском ракет у водах поблизу Тайваню.