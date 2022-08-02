Українські захисники звільнили ще сім населених пунктів на Херсонщині

Голова ОВА розповів, скільки всього населених пунктів області вже вдалося деокупувати, інформує ZN.ua.

Українські захисники звільнили ще сім населених пунктів на Херсонщині
Фото ілюстративне
© Getty Images

Українські військовослужбовці деокупували ще сім населених пунктів Херсонської області. Загальна кількість звільнених від російських окупантів н.п. регіону зросла до 53, повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій у ефірі телемарафону.

«Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії там щодо розмінування», – розповів Бутрій.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Російська акторка Шукшина закликала доносити в ФСБ на людей, які слухають українські пісні в РФРосійська акторка Шукшина закликала доносити в ФСБ на людей, які слухають українські пісні в РФ
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
На Херсонщині росіяни в упор розстріляли автобус з людьми: фото з місця вбивстваНа Херсонщині росіяни в упор розстріляли автобус з людьми: фото з місця вбивства
"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині
Українські військові знищили близько 15 складів боєприпасів окупантів на півдні УкраїниУкраїнські військові знищили близько 15 складів боєприпасів окупантів на півдні України
СБУ перехопила секретні документи РФ щодо псевдореферендуму на ХерсонщиніСБУ перехопила секретні документи РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині
"Референдум" на Херсонщині, СБУ розкрили плани Кремля: "основну роль віддали...""Референдум" на Херсонщині, СБУ розкрили плани Кремля: "основну роль віддали..."
Агресією проти Косово Сербія обрала бік у російсько-українській війні – депутатАгресією проти Косово Сербія обрала бік у російсько-українській війні – депутат
З порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часомЗ порту «Одеса» мав відбутися вихід першого судна з зерном: турецькі та українські джерела розійшлися з часом
На Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікоюНа Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікою
Последние новости
Подгружаем последние новости