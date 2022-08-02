Українські захисники звільнили ще сім населених пунктів на Херсонщині

Українські військовослужбовці деокупували ще сім населених пунктів Херсонської області. Загальна кількість звільнених від російських окупантів н.п. регіону зросла до 53, повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій у ефірі телемарафону .

«Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії там щодо розмінування», – розповів Бутрій.