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2022-08-02
Українські захисники звільнили ще сім населених пунктів на Херсонщині
Голова ОВА розповів, скільки всього населених пунктів області вже вдалося деокупувати, інформує
Фото ілюстративне© Getty Images
Українські військовослужбовці деокупували ще сім населених пунктів Херсонської області. Загальна кількість звільнених від російських окупантів н.п. регіону зросла до 53, повідомив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій у ефірі
«Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнено. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії там щодо розмінування», – розповів Бутрій.
Максим Царук, ZN.ua