Жінка одягла на себе форму російських окупантів і пройшлася Кривим Рогом: що відомо про інцидент

поліція, поліція України
У Кривому Розі затримали "фанатку" руського миру.

Про це під час національного марафону повідомив перший заступник МВС України Євген Єнін, передає Dnepr.info.

За його словами, у Кривому Розі правоохоронці затримали містянку, яка ходила по вулицям одягнена у ворожу форму. Жінка десь знайшла уніформу війського флота рф, надягнула її і вирішила пройтися по місту.

У такому вигляді її затримали правоохоронці. Загалом поліція постійно вживає заходів щодо відновлення та підтримання правопорядку на терирії.

«Ми конфіскуємо вогнепальну зброю, боєприпаси, мінно-вибухові пристрої, іноді навіть танки», — розповів Євген Єнін.

Євген Єнін


Алексей Ионов, politeka.net





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