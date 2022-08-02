ЗСУ не отримають танки Leopard: в Міноборони Іспанії кажуть, що піклуються про життя людей

Там зазначили, що техніка "знаходяться в абсолютно плачевному стані", інформує ZN.ua.

ЗСУ не отримають танки Leopard: в Міноборони Іспанії кажуть, що піклуються про життя людей
© Wikimedia commons

В Міноборони Іспанії заявили, що змінили рішення і не постачатимуть Україні танки Leopard, які перебували в Сарагосі. Глава відомства Маргарита Роблес розповіла, що після перевірки експерти встановили, що техніка є непридатною для використання і небезпечною для людей, які працюватимуть з нею, пише El Mundo.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу сказати, що [танки] Leopard, які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити [на війну в Україну], тому що вони знаходяться в абсолютно плачевному стані", — заявила Роблес.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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