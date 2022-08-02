Військовий облік українок за кордоном

З 1 жовтня на військовий облік в Україні мають стати жінки, пов'язані із 14 військово-обліковими спеціальностями. Після цього українки стануть військовозобов'язаними та у разі потреби будуть мобілізовані на фронт для виконання завдань.

Мобілізація жінок з 1 жовтня: чи мають українки за кордоном ставати на військовий облік

У Міноборони неодноразово зазначали, що мобілізувати жінок до ЗСУ примусово не будуть. Вони можуть піти на військову службу лише за власним бажанням.

Військовозобов'язані жінки, які у жовтні будуть за кордоном, також можуть стати на облік у дипломатичних установах України.

Член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Вікторія Вагнер розповіла, що наразі на службі у ЗСУ перебувають понад 50 тисяч жінок, з них близько п'яти тисяч перебувають на передовій. Жінок беруть і в резерв, тому що багато роботи передбачено у воєнний час і в тилу, а не лише на фронті: починаючи від обліку та логістики, закінчуючи медичною допомогою та приготуванням їжі.

Мобілізація жінок з 1 жовтня: чи мають українки за кордоном ставати на військовий облік

"У повоєнному майбутньому необхідно організувати військову підготовку всіх бажаючих громадянок України для того, щоб вони могли скласти кваліфікований резерв для ефективної роботи армії на всіх рівнях захисту: від передового до тилового забезпечення", - заявила Вагнер.

Раніше повідомлялося, хто із жінок може отримати відстрочку від служби після 1 жовтня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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