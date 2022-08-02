Росіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МО

В Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що російські військові підірвали потяг з власними боєприпасами та технікою на залізничній станції "Каланчак". Перед цим вони підготували димову завісу, яка повинна була захистити їх від системи HIMARS. Сталося це учора, на наступний день після прибуття вантажу, зазначають в ГУР .

"О 8 годині ранку рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух, - йдеться в повідомленні розвідки. - Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся".

Причина вибуху, на думку наших розвідувальників - необережне поводження з боєприпасами під час їх розвантаження, або пожежа, яка виникла через невміле використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.