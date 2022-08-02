Bloomberg: Що Китай може зробити у відповідь на візит Пелосі на Тайвань?

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі сьогодні збирається прибути з візитом на Тайвань. Тож світ готується до потенційної реакції Пекіна. Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену під час телефонної розмови минулого тижня, що «той, хто грає з вогнем, обпечеться».

Прес-секретар Міністерства закордонних справ КНР Чжао Лицзянь в понеділок заявив, що Народна визвольна армія «не буде сидіти, склавши руки», якщо Пелосі приїде на Тайвань і стане першим за 25 років американським чиновником найвищого рівня, який це зробить. Ні Байден, ні Сі Цзіньпін не зацікавлені в конфлікті, який може принести ще більше економічних проблем обом країнам, - пише Bloomberg . І телефонна розмова минулого тижня говорить, що лідери готуються до особистої зустрічі у найближчі місяці. Але войовнича риторика і дедалі більша ворожнеча посилюють тиск на Сі Цзіньпіна дати жорстку відповідь на візит Пелосі. Тим більше зараз, коли він готується до засіданні Компартії, на якому він сподівається стати лідером Китаю втретє.

США скасували угоду з Тайванем про спільну оборону в 1979 році. Але Китаю все одно потрібно враховувати можливе військове втручання Америки. В травні Байден сказав, що Вашингтон буде захищати острів від Китаю, хоча пізніше Білий дім пояснив, що США будуть забезпечувати Тайвань зброєю, відповідно до чинних угод.

«Найбільше обидві сторони стримує ризик початку війни, яка буде надто дорогою для всіх», - пояснив директор відділу аналітики China and North Asia at Control Risks Ендрю Гілхолм, додавши, що «тривогу викликає те, що сторони можуть піти на ризик через внутрішньополітичні причини».

Bloomberg перелічує шість потенційних реакцій Китаю на візит Пелосі на Тайвань.

Більш масштабне вторгнення військових літаків

Вторгнення китайських літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню вже стало звичною справою. Але Народна визвольна армія може відправити або особливо велику кількість винищувачів, або це буде відбуватися незвично частіше. Денний рекорд був встановлений четвертого жовтня, коли в небо Тайваню зайшли 56 китайських літака. Тоді острів проводив спільні з США військові навчання. Також 15 літаків пролетіли над східною частиною Тайваню, а не над південно-західною, як зазвичай, коли делегація Конгресу США в листопаді прибула на острів.

Китай може підтримувати таку напругу днями і тижнями, виснажуючи ресурси тайванських ВПС, які будуть відправляти свої літаки на перехоплення. Аналітик організації Crisis Group Аманда Хсяо переконана, що Китаю доведеться дати військову відповідь, «яка буде чіткою ескалацією у порівнянні з попередніми випадками демонстрації сили».

Військові літаки можуть пролетіти над Тайванем