Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 2 серпня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 2 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Під Краматорськом окупанти нанесли обстріли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдали авіаударів біля Серебрянки. Також кремлівські сили намагалися штурмувати Івано-Дар’ївку, успіху не мали і відступили.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Ворог зосередив зусилля на веденні наступу на бахмутському та авдіївському напрямках на Донеччині. ЗСУ відбили штурм в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. Поблизу Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.