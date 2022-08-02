Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 2 серпня

Ворог зосередив зусилля на веденні наступу на бахмутському та авдіївському напрямках, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 2 серпня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 2 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Під Краматорськом окупанти нанесли обстріли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдали авіаударів біля Серебрянки. Також кремлівські сили намагалися штурмувати Івано-Дар’ївку, успіху не мали і відступили.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Ворог зосередив зусилля на веденні наступу на бахмутському та авдіївському напрямках на Донеччині. ЗСУ відбили штурм в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. Поблизу Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
В ДПСУ розповіли, чи існують нині ознаки підготовки до наступу на Україну з боку БілорусіВ ДПСУ розповіли, чи існують нині ознаки підготовки до наступу на Україну з боку Білорусі
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 1 серпняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 1 серпня
З параду у Москві - на війну в Україну: ЗСУ на Харківщині взяли цікаві трофеї, фотоЗ параду у Москві - на війну в Україну: ЗСУ на Харківщині взяли цікаві трофеї, фото
Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступуЗібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу
"Для Китаю це був шок": путін сильно підставив Сі Цзіньпіна на тлі вторгнення рф в Україну"Для Китаю це був шок": путін сильно підставив Сі Цзіньпіна на тлі вторгнення рф в Україну
Росія з початку вторгнення в Україну втратила більше 5 тисяч одиниць технікиРосія з початку вторгнення в Україну втратила більше 5 тисяч одиниць техніки
Окупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертівОкупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертів
Російський політик Анатолій Чубайс, який засудив вторгнення до України, — у реанімаціїРосійський політик Анатолій Чубайс, який засудив вторгнення до України, — у реанімації
Росія вагонами стягує військову техніку до українського кордону: фото та картаРосія вагонами стягує військову техніку до українського кордону: фото та карта
Росія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без попереднього досвіду – CNNРосія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без попереднього досвіду – CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости