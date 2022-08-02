Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 2 серпня
Ворог зосередив зусилля на веденні наступу на бахмутському та авдіївському напрямках, інформує
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 2 серпня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Під Краматорськом окупанти нанесли обстріли із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдали авіаударів біля Серебрянки. Також кремлівські сили намагалися штурмувати Івано-Дар’ївку, успіху не мали і відступили.
Ворог зосередив зусилля на веденні наступу на бахмутському та авдіївському напрямках на Донеччині. ЗСУ відбили штурм в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. Поблизу Бахмута та Зайцевого бойові дії тривають.