У Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбувається

милиция Беларуси

У працівників силових структур Білорусі почали відбирати стандартні паспорти.

Про це пише видання "Наша Ніва".

Вони отримують біометричні паспорти, на додаток до яких видається ID-картка. ID-картки достатньо для будь-яких операцій усередині країни. Водночас за кордон без паспорта не поїдеш, також неможливо отримати візу.

За даними журналістів, співробітники міліції (переважно це стосується офіцерського складу), зобов'язуються здавати нові паспорти начальнику.

"До цього через те саме пройшли спецслужби, зараз процеси йдуть у міліції, далі, напевно, черга військових. Тепер, щоб виїхати за кордон, потрібно писати рапорт і на виїзд, і на отримання паспорта", - розповів один з офіцерів.

Лукашенко, Білорусь, армія

"Все це пояснюється турботою про працівників. Мовляв, це ми вас не в рабство беремо, це ми вас, дурних, страхуємо від дурниць: ось виїдете ви десь, а вас там полонять, катуватимуть, завербують, посадять. Тож ще будьте вдячні", - додав він.

Видання зазначає, що у минулі два роки Білорусь залишила низка старших офіцерів, вони приєдналися до демократичного руху.

армія Білорусі, Білорусь


Алексей Ионов, politeka.net





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