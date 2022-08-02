SCMP: Реакція Пекіна на візит Пелосі на Тайвань багато скаже про сам Китай

Візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань може погіршити і без того проблемні відносини між США і Китаєм. Але, на думку експертів, навряд чи це змінить порядок денний Пекіна перед ключовим періодом змін у керівництві країни.

Напруга в Тайванській протоці навряд чи переросте у військовий конфлікт. Вона також не вплине на плани Сі Цзіньпіна втретє стати лідером Китаю восени, коли Комуністична партія буде проводити черговий з’їзд. Про це пише гонконгське видання South China Morning Post , додаючи, що на материку зростають націоналістичні настрої. А Пекін застерегли від «силових заходів», якщо Пелосі все ж приїде на Тайвань. Оглядачі впевнені, що реакція Китаю стане індикатором, на скільки впевнений у своїх силах Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна.

Видання нагадує, що візит Пелосі на самоврядований острів, який Пекін погрожує взяти під контроль навіть з застосуванням грубої сили, якщо доведеться, може відбутися в рамках її туру по Азії. Він почався з візиту в Сінгапур в понеділок. Але Пелосі поки не підтвердила, що точно збирається відвідати острів.