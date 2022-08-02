SCMP: Реакція Пекіна на візит Пелосі на Тайвань багато скаже про сам Китай

Потенційний візит спікера нижньої палати Конгресу на острів може відбутися в дуже чутливий момент для китайської влади, експерти кажуть, що Сі Цзіньпіну буде необхідно показати, що він «контролює» ситуацію, інформує ZN.ua.

SCMP: Реакція Пекіна на візит Пелосі на Тайвань багато скаже про сам Китай
© Сaa network

Візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань може погіршити і без того проблемні відносини між США і Китаєм. Але, на думку експертів, навряд чи це змінить порядок денний Пекіна перед ключовим періодом змін у керівництві країни.

Напруга в Тайванській протоці навряд чи переросте у військовий конфлікт. Вона також не вплине на плани Сі Цзіньпіна втретє стати лідером Китаю восени, коли Комуністична партія буде проводити черговий з’їзд. Про це пише гонконгське видання South China Morning Post, додаючи, що на материку зростають націоналістичні настрої. А Пекін застерегли від «силових заходів», якщо Пелосі все ж приїде на Тайвань. Оглядачі впевнені, що реакція Китаю стане індикатором, на скільки впевнений у своїх силах Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна.

Видання нагадує, що візит Пелосі на самоврядований острів, який Пекін погрожує взяти під контроль навіть з застосуванням грубої сили, якщо доведеться, може відбутися в рамках її туру по Азії. Він почався з візиту в Сінгапур в понеділок. Але Пелосі поки не підтвердила, що точно збирається відвідати острів.

Тайвань - гіперчутливе питання для Пекіну, особливо на тлі поставок американської зброї і посилення офіційних контактів між Вашингтоном і Тайбеєм попри відсутність формальних зв’язків. Під час телефонної розмови минулого тижння Сі Цзіньпін сказав Джо Байдену, що США повинні дотримуватися принципу єдиного Китаю, а той, «хто грає з вогнем, обпечеться». Байден спробував запевнити китайського лідера, що політика США щодо Тайваню не змінилася. Однак, він сказав, що Вашингтон проти односторонніх зусиль зі зміни статус-кво чи підриву миру і стабільності в Тайванській протоці.


Лесь Димань, ZN.ua





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