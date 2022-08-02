Міністр фінансів Німеччини закликав заборонити виробництво електроенергії з використанням газу

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав припинити виробництво електроенергії з використанням газу через побоювання, що такий крок додатково збільшує нестачу газу, викликану припиненням поставок з боку РФ . Таку заяву міністр зробив в інтерв\'ю газеті Bild am Sonntag, передає Європейська правда.

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Уникнення кризи

«Ми повинні працювати над тим, щоб уникнути кризи в електроенергетиці на додачу до газової кризи. Газ більше не повинен використовуватися для виробництва електроенергії, як це досі відбувається», — сказав Лінднер.

Лінднер вважає, що міністр економіки Роберт Габек має законні повноваження заборонити використання газу у виробництві електроенергії, вимагаючи, щоб «безпечні та екологічно чисті атомні станції» Німеччини продовжували працювати до 2024 року, якщо це буде необхідно.

На цю заяву оперативно відреагував сам Габек. За його словами, «повна заборона на використання газу у виробництві електроенергії призведе до кризи електроенергії та відключень».

Він уточнив, що деяким електростанціям для роботи потрібен газ, і вони мають вирішальне значення для підтримки німецької електричної мережі.

Попри це, в уряді вживаються всі зусилля для заміни використання газу для виробництва електроенергії, де це можливо.

Нагадаємо

Російська газова компанія «Газпром» скоротила постачання газу газопроводом «Північний потік-1» з 40% до 20% його потужності.