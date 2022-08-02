Кожен постріл влучно в ціль: в ОК "Південь" відповіли на заяву росіян про знищені системи HIMARS

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про те, нібито окупаційні війська ліквідовують американські системи HIMARS. Проте в ЗСУ зазначили, що всі РСЗВ, які Україні передали Штати, цілі та неушкоджені, вони продовжують здійснювати влучні удари по позиціях ворога. Про це в інтерв'ю Tablet magazine заявив командувач оперативного командування "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.

"У нас ще не було втрат у жодній з систем HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися ними користуватися, - сказав він, додаючи, що кожна ракета цих систем влучає у ціль та "знищує міст або склад боєприпасів". - Наші союзники також побачили величезну економічну ефективність у тому, як ми використовуємо ракети. Кожна випущена ракета знищує набагато більше своєї вартості в російській техніці або боєприпасах".

Генерал додав, що ЗСУ використовують такі системи в рази якісніше, аніж росіяни, які витрачають ракети, що коштують мільйони, на цілі, влучання по яких має "незначну вигоду".