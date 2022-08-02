Кожен постріл влучно в ціль: в ОК "Південь" відповіли на заяву росіян про знищені системи HIMARS
Захисники використовують ці РСЗВ в рази якісніше, аніж росіяни, які витрачають дорогі ракети на цілі, влучання по яких має "незначну вигоду", інформує
Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про те, нібито окупаційні війська ліквідовують американські системи HIMARS. Проте в ЗСУ зазначили, що всі РСЗВ, які Україні передали Штати, цілі та неушкоджені, вони продовжують здійснювати влучні удари по позиціях ворога. Про це в інтерв'ю
"У нас ще не було втрат у жодній з систем HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися ними користуватися, - сказав він, додаючи, що кожна ракета цих систем влучає у ціль та "знищує міст або склад боєприпасів". - Наші союзники також побачили величезну економічну ефективність у тому, як ми використовуємо ракети. Кожна випущена ракета знищує набагато більше своєї вартості в російській техніці або боєприпасах".
Генерал додав, що ЗСУ використовують такі системи в рази якісніше, аніж росіяни, які витрачають ракети, що коштують мільйони, на цілі, влучання по яких має "незначну вигоду".