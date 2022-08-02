Крим готується до повернення під контроль України, хороші новини від ГУР: "На цьому фоні активізувалися..."

Прапор України, флот, окупація Криму, корабель

У тимчасово окупованому росією Криму вже готуються до повернення під контроль України.

Про це ТСН розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

“Зараз йде перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України", — розповів представник ГУР.

Крім того, за словами Скібіцького, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

"На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися”, – зазначив він.

Вадим Скібіцький

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, чому після багатьох заяв про те, що ЗСУ ось-ось перейдуть у контрнаступ у Херсонській області, українські сили все ще не рвонули вперед.

"По-перше, дуже мало є ситуацій, коли контрнаступ на конкретному напрямку оголошують заздалегідь. З військової точки зору, м'яко кажучи, це абсолютно неправильно. І існує така серйозна інформація, що контрнаступ планується зовсім на іншому напрямку. І про те, що він буде саме на херсонському напрямку – це м'яка дезінформація, яка вкинута в інформаційне поле", - вважає експерт.


Тарас Галушко, politeka.net





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