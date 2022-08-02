"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки

"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки

Україна не отримала від ООН та Червоного Хреста жодного сигналу щодо теракту в Оленівці.

Родичі військовополонених незадоволені тим, як Організація об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою полонених бійців із "Азовсталі". Особливо багато претензій виникло після масового вбивства українських захисників у Оленівці.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Асоціації сімей захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич.

Вона наголосила, що до ООН та Червоного Хреста у родичів полонених дуже багато претензій. Адже вони взагалі нічого не роблять.

"Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях на непідконтрольній території. Як вони повертатимуть загиблих хлопців – нам теж невідомо. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов'язань не дотримали", – заявила Кротевич.

Вона зазначила, що родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз готують необхідні документи.

"Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов'язань щодо конвенцій, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий мій брат і де він знаходиться", – додала сестра захисника "Азовсталі".


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Звільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заявЗвільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заяв
Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в ХрустальномуВійська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному
Cолдати РФ з тюрми "ЛНР" скаржаться на командирів після запроторення за ґратиCолдати РФ з тюрми "ЛНР" скаржаться на командирів після запроторення за ґрати
Перед ударом по Оленівці полонених згрупували і переселили в віддалену промзону – ексбранкаПеред ударом по Оленівці полонених згрупували і переселили в віддалену промзону – ексбранка
Окупанти випадково підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами: "Одразу після вибуху ешелон..."Окупанти випадково підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами: "Одразу після вибуху ешелон..."
Керрі та Борис Джонсон одружилися через рік після вінчанняКеррі та Борис Джонсон одружилися через рік після вінчання
"Почалося": екс-соратник Путіна після втечі з Росії опинився в реанімації з рідкісним діагнозом"Почалося": екс-соратник Путіна після втечі з Росії опинився в реанімації з рідкісним діагнозом
За сценарієм Оленівки: ХАМАС звинуватив ЦАХАЛ в нанесенні авіаудару по будівлі з ізраїльськими полоненимиЗа сценарієм Оленівки: ХАМАС звинуватив ЦАХАЛ в нанесенні авіаудару по будівлі з ізраїльськими полоненими
Супутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяниСупутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяни
Британський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в ОленівціБританський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в Оленівці
Последние новости
Подгружаем последние новости