"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки

Україна не отримала від ООН та Червоного Хреста жодного сигналу щодо теракту в Оленівці.

Родичі військовополонених незадоволені тим, як Організація об'єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста займаються справою полонених бійців із "Азовсталі". Особливо багато претензій виникло після масового вбивства українських захисників у Оленівці.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Асоціації сімей захисників "Азовсталі", сестра начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич.

Вона наголосила, що до ООН та Червоного Хреста у родичів полонених дуже багато претензій. Адже вони взагалі нічого не роблять.

"Червоний Хрест досі не повідомив, скільки людей загинуло, скільки перебуває у донецьких лікарнях на непідконтрольній території. Як вони повертатимуть загиблих хлопців – нам теж невідомо. Ми дуже обурені. Вони нам обіцяли, вони хлопцям обіцяли, що хлопці повернуться живими, але вони своїх зобов'язань не дотримали", – заявила Кротевич.

Вона зазначила, що родичі полонених вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і зараз готують необхідні документи.

"Така організація не може фінансуватися всім світом, тому що вона не виконує зобов'язань щодо конвенцій, які вона має виконувати. Я за 72 дні від Червоного Хреста не почула, чи живий мій брат і де він знаходиться", – додала сестра захисника "Азовсталі".