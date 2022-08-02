Американський політик пояснив, як США можуть досягти вступу Китаю в антипутінську коаліцію

Американський політик пояснив, як США можуть досягти вступу Китаю в антипутінську коаліцію

Лідер республіканської партії по 45-му виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус розповів, що через складну внутрішню ситуацію в Китаї США може спробувати переконати Китай вступити в антипутінську коаліцію в обмін на співпрацю.

Про це він розповів на каналі «Утро февраля».

«Сьогоднішнє становище в Китаї найжахливіше: економіка падає, а метою Китаю є досягнення 5,5% зростання економіки. За рівнем пандемії Китай вищий за Європу», - зазначив Борис Пінкус.

Також, за його словами, внутрішні відносини між етносами, які мешкають на території Китаю, також переживають певне накалювання. На його думку, ситуація в Китаї досить проблемна, що США може використати у своїх інтересах: запропонувати Китаю співпрацю в обмін на вступ Китаю до антипутінської коаліції.

«У Сі ще й на носі вибори – йому потрібно затвердити себе на третій термін. Тобто все разом узяте говорить про те, що нам є чим торгуватися з Китаєм, а також чим йому допомогти, але за однієї умови – якщо Китай виступить в одній коаліції проти путіна», - сказав Пінкус.

На думку політика, Штатам не варто було відправляти свого представника Ненсі Пелосі на Тайвань, що може призвести до відкритої конфронтації, а слід спробувати дипломатично домовитися з Китаєм і обернути його на свій бік: враховуючи внутрішню ситуацію в Китаї, за словами експерта, такий результат є більшим чим можливим.


user, politeka.net





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