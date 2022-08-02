Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"
Окупанти постійно обстрілюють звільнені населенні пункти в Херсонській області, інформує
Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі
Війська РФ продовжують обстрілювати звільнені території на півдні України.
"Час від часу ворожа авіація завдає удару по тих територіям, які ми вже звільнили. Вони намагаються тиснути і на наш особовий склад таким чином. Ми завдаємо ударів у відповідь. Те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки окупованої території, їх дуже нервує", - наголосила Гуменюк.