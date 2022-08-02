Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"

Окупанти постійно обстрілюють звільнені населенні пункти в Херсонській області, інформує ZN.ua.

Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК
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Начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що на південному напрямку спостерігається певний маневр російських військових. За її словами, це може свідчити про накопичення сил для утримання оборони, або окупанти можуть зробити певний прорив.

Війська РФ продовжують обстрілювати звільнені території на півдні України.

"Час від часу ворожа авіація завдає удару по тих територіям, які ми вже звільнили. Вони намагаються тиснути і на наш особовий склад таким чином. Ми завдаємо ударів у відповідь. Те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки окупованої території, їх дуже нервує", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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