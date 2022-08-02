Наступ на Слов'янськ припинено, окупанти рушили в іншому напрямку: що відбувається на фронті

окупанти, російські солдати, російські війська

Це створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ.

Війська росії перекидають техніку і живу силу з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України. Через це наступ на Слов'янськ припинено.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що часткове виведення окупаційних російських військ із північної частини Донецької області позбавить ворожі сили необхідної бойової могутності у районі Слов'янська. І позбавить окупантів можливості наступати на Слов'янськ.

Як вважають американські аналітики, ймовірно, це створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямі. Також захоплення росією Луганщини дозволило ЗСУ створити умови для контрнаступу в Херсонській області.

Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

Також зазначається, що армія росії провела безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь і на південний схід від Бахмута. На північ від Слов'янська та в районі Сіверська російські війська не вели наступальних операцій.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Найближчі місяці на фронті будуть вирішальними — ОПНайближчі місяці на фронті будуть вирішальними — ОП
В ДПСУ розповіли, чи існують нині ознаки підготовки до наступу на Україну з боку БілорусіВ ДПСУ розповіли, чи існують нині ознаки підготовки до наступу на Україну з боку Білорусі
У Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбуваєтьсяУ Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбувається
Окупанти обстріляли з мінометів три громади в Сумській областіОкупанти обстріляли з мінометів три громади в Сумській області
Окупанти знищили гуртожиток у Миколаєві: фото та відео наслідків ранкового ударуОкупанти знищили гуртожиток у Миколаєві: фото та відео наслідків ранкового удару
Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"
Окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв: "Була спроба..."Окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв: "Була спроба..."
Окупанти випадково підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами: "Одразу після вибуху ешелон..."Окупанти випадково підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами: "Одразу після вибуху ешелон..."
Окупанти обстріляли керованими ракетами евакуаційний автобус з ХерсонщиниОкупанти обстріляли керованими ракетами евакуаційний автобус з Херсонщини
"Рускій мір": окупанти будують в Маріуполі будинки без туалетів"Рускій мір": окупанти будують в Маріуполі будинки без туалетів
Последние новости
Подгружаем последние новости