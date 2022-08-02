США теж можуть використати ядерну зброю — Блінкен

Американські стратегічні ядерні сили повинні стримувати інші держави, у яких теж є відповідні боєголовки, інформує ZN.ua.

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Там він попередив, що Штати також можуть використати її, проте лише за надзвичайних обставин.

"США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів", - сказав глава Держдепу під час виступу.

Він пояснив, що основне завдання стратегічних ядерних сил США і полягає в тому, аби стримувати від ядерного удару інші країни, у яких є ака зброя.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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