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2022-08-02
США теж можуть використати ядерну зброю — Блінкен
Американські стратегічні ядерні сили повинні стримувати інші держави, у яких теж є відповідні боєголовки, інформує
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Там він попередив, що Штати також можуть використати її, проте лише за надзвичайних обставин.
"США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів", - сказав глава Держдепу
Він пояснив, що основне завдання стратегічних ядерних сил США і полягає в тому, аби стримувати від ядерного удару інші країни, у яких є ака зброя.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua