Україні дають зброю, якої немає навіть у німецької армії – Шольц
Канцлер Німеччини стверджує, що заради допомоги Україні Німеччина повністю відмовилась від залізної політики всіх федеральних урядів, інформує
Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що інформація про скорочення Україні військової допомоги не відповідає дійсності, про що заявив в інтерв’ю
«З перших днів після нападу Росії на Україну ми постачаємо в Українській державі зброю та боєприпаси. Це повна відмова від залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини – заборони експорту зброї в кризові зони. Доставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли до складніших і цінних систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, РЛС контрбатареї. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено лише небагато, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері», – заявив Шольц.
Канцлер додав, що робота з такою зброєю потребує навчання українських військових, що Німеччина також забезпечує. За словами Шольца, навіть зараз українські захисники навчаються працювати з новим та досконалішим обладнанням у кількох місцях Німеччини.
«І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – запевнив Олаф Шольц.