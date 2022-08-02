Україні дають зброю, якої немає навіть у німецької армії – Шольц

Канцлер Німеччини стверджує, що заради допомоги Україні Німеччина повністю відмовилась від залізної політики всіх федеральних урядів, інформує ZN.ua.

Україні дають зброю, якої немає навіть у німецької армії – Шольц
© Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що інформація про скорочення Україні військової допомоги не відповідає дійсності, про що заявив в інтерв’ю Globe and Mail. За словами Шольца деяке з озброєння, направлене Україні, настільки нове, що навіть не представлене в Бундесвері.

«З перших днів після нападу Росії на Україну ми постачаємо в Українській державі зброю та боєприпаси. Це повна відмова від залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини – заборони експорту зброї в кризові зони. Доставляли все, що було: протитанкові та зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли до складніших і цінних систем. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні системи, РЛС контрбатареї. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено лише небагато, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері», – заявив Шольц.

Канцлер додав, що робота з такою зброєю потребує навчання українських військових, що Німеччина також забезпечує. За словами Шольца, навіть зараз українські захисники навчаються працювати з новим та досконалішим обладнанням у кількох місцях Німеччини.

«І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – запевнив Олаф Шольц.





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