Річниця Варшавського повстання: у мережі порівняли архівні кадри з відео руїн Маріуполя

1 серпня у Польщі відзначили річницю з Дня Варшавського повстання, коли поляки в 1944 році провели головну підпільну операцію для звільнення Варшави від нацистів і відновлення некомуністичної Польщі. Протягом двох місяців ішли бої, унаслідок яких місто нагадувало сучасний Маріуполь, інформує Апостроф.

У мережі порівняли руйнування Варшави в 1944 і Маріуполя в 2022 роках.

Дата повстання збіглася із наближенням Червоної армії до східної околиці міста та відступом німецьких військ, однак радянському війську наказали зупинитися, що дозволило німцям перегрупуватися і знищити Варшаву під час придушення 63-денного повстання.

Варшавське повстання стало найбільшою військовою операцією європейського руху опору під час Другої світової війни, під час якого загинуло близько 16 тисяч людей, було поранено 20 тисяч, а ще 15 тисяч взято в полон. У вуличних боях знищено 25% житлового фонду, а після капітуляції сил Польщі німецькі війська зрівняли із землею ще 35% будівель Варшави.

Тепер у Польщі щороку проводять урочисті події з нагоди Дня Варшавського повстання під звуки сирен і з хвилиною мовчання, щоб вшанувати пам'ять полеглих повстанців.

Водночас події в Маріуполі відбувалися в 2022 році, після 78 років з дня Варшавського повстання, проте руйнувань від рук сучасних нацистів - російських окупантів - зазнали 95% споруд. Історія циклічна, а зброя лише удосконалюється.


Ліза Бровко, Апостроф





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