Росіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантів

Окупаційне військо країни-терориста Росії за час повномасштабної російсько-української війни втратило близько 41 170 окупантів, а також тисячі одиниць військової техніки. Таким чином, ЗСУ більше ніж на третину знизили бойову ефективність ворога, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати окупантів станом на 2 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ? 1768 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ? 4014 (+3) од,
  • артилерійських систем – 936 (+4) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 82 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Так виглядає гарний російський десантник: українці "вітають" окупантів із днем ПДВТак виглядає гарний російський десантник: українці "вітають" окупантів із днем ПДВ
Жінка одягла на себе форму російських окупантів і пройшлася Кривим Рогом: що відомо про інцидентЖінка одягла на себе форму російських окупантів і пройшлася Кривим Рогом: що відомо про інцидент
Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в ХрустальномуВійська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному
Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – МамедовПолонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов
Росіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МОРосіяни підірвали власний потяг з технікою, коли намагалися заховатися від HIMARS — ГУР МО
Росіяни катували та застрелили чоловіка за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупаціїРосіяни катували та застрелили чоловіка за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупації
Крим готується до повернення під контроль України, хороші новини від ГУР: "На цьому фоні активізувалися..."Крим готується до повернення під контроль України, хороші новини від ГУР: "На цьому фоні активізувалися..."
Напружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороніНапружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороні
«Мирний план» Трампа для України: віддати Крим та відмовитися від НАТО«Мирний план» Трампа для України: віддати Крим та відмовитися від НАТО
На Херсонщині росіяни в упор розстріляли автобус з людьми: фото з місця вбивстваНа Херсонщині росіяни в упор розстріляли автобус з людьми: фото з місця вбивства
Последние новости
Подгружаем последние новости