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2022-08-02
Росіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантів
Окупаційне військо країни-терориста Росії за час повномасштабної російсько-української війни втратило близько 41 170 окупантів, а також тисячі одиниць військової техніки. Таким чином, ЗСУ більше ніж на третину знизили бойову ефективність ворога, інформує
Про загальні бойові втрати окупантів станом на 2 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ? 1768 (+0) од,
- бойових броньованих машин ? 4014 (+3) од,
- артилерійських систем – 936 (+4) од,
- РСЗВ - 259 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,
- спеціальна техніка - 82 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Ліза Бровко, Апостроф