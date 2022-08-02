Росіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантів

Окупаційне військо країни-терориста Росії за час повномасштабної російсько-української війни втратило близько 41 170 окупантів, а також тисячі одиниць військової техніки. Таким чином, ЗСУ більше ніж на третину знизили бойову ефективність ворога, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати окупантів станом на 2 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російського окупаційного війська у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,

танків ? 1768 (+0) од,

бойових броньованих машин ? 4014 (+3) од,

артилерійських систем – 936 (+4) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,

спеціальна техніка - 82 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.