Напружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороні

На півдні України активізувалися російські окупанти. За добу противник тричі проводив розвідку боєм, завдавав ракетних, артилерійських та авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та мирним містам. Тоді як на криворізькому напрямку ворог перегруповує та нарощує сили, повідомляє Оперативне командування " Південь ".

З метою недопущення контратакувальних дій з боку ЗСУ, російські окупанти тричі намагалися провести розвідку боєм поблизу селищ Білогірка та Трудолюбівка на Херсонщині. Проте з втратами були змушені відступити.

Натомість противник не цурався використовувати ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню та військову авіацію аби завдати шкоди не лише позиціям Сил оборони, але і цивільній інфраструктурі.