Cолдати РФ з тюрми "ЛНР" скаржаться на командирів після запроторення за ґрати

Окупанти, яких запроторили за ґрати за відмову продовжувати участь у бойових діях, подали заяву до російського Слідчого комітету, який фактично є державною воєнізованою організацією. Ситуацію з загарбниками, які передумали воювати в Україні, окреслив очільник правозахисної організації «Агора» Павло Чиков.

Затримані просять притягнути до кримінальної відповідальності своїх командирів за перевищення останніми посадових повноважень. Вони стверджують, зазначає Чиков, що їх у числі приблизно 140 осіб незаконно позбавили волі та утримували у різних місцях Луганської області. За словами юриста, наразі немає ніяких документів, що могли б стати підтвердженням легальності ув’язнення. Ось як описали військові утримання в тюрмі самопроголошеної “Луганської народної республіки”: