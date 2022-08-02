Cолдати РФ з тюрми "ЛНР" скаржаться на командирів після запроторення за ґрати

«У приміщенні із заґратованими вікнами та залізними дверима, що закриваються на замок зовні, не було елементарних зручностей, харчування відсутнє, документи та речі відібрані», інформує ZN.ua.

Cолдати РФ з тюрми
РосЗМІ поділилися отриманими фото ув'язнених російських військових, що відмовилися воювати
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Окупанти, яких запроторили за ґрати за відмову продовжувати участь у бойових діях, подали заяву до російського Слідчого комітету, який фактично є державною воєнізованою організацією. Ситуацію з загарбниками, які передумали воювати в Україні, окреслив очільник правозахисної організації «Агора» Павло Чиков.

Затримані просять притягнути до кримінальної відповідальності своїх командирів за перевищення останніми посадових повноважень. Вони стверджують, зазначає Чиков, що їх у числі приблизно 140 осіб незаконно позбавили волі та утримували у різних місцях Луганської області. За словами юриста, наразі немає ніяких документів, що могли б стати підтвердженням легальності ув’язнення. Ось як описали військові утримання в тюрмі самопроголошеної “Луганської народної республіки”:


Оксана Коваль, ZN.ua





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