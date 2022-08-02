Україна закликає партнерів закрити небо над атомними електростанціями

Ядерний тероризм Росії є реальною загрозою.

Україна закликає партнерів закрити небо над атомними електростанціями

Україна закликає партнерів закрити небо над ядерними об’єктами, зокрема, атомними електростанціями, щоб убезпечити їх в умовах війни. Росія перетворює захоплені ядерні об’єкти на військові, що створює ризик техногенної катастрофи.

«Уперше в історії цивільні ядерні об’єкти були перетворені на військові об’єкти й плацдарми російської армії - на порушення положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо мирного використання атомної енергії», - наголосив заступник голови МЗС України Микола Точицький.

Виступаючи на конференції країн-членів ДНЯЗ, дипломат наголосив, що світ став свідком ядерного тероризму, спонсорованого ядерною державою.

У цьому зв’язку Точицький закликав ООН докласти «рішучих спільних дій», аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

«Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю», - підкреслив дипломат.

Вторгненням до України Росія порушила всі норми міжнародного права, нагадав дипломат. Так само, як і висловивши наміри розташувати свій ядерний арсенал на території неядерних держав, що серйозно загрожує Договору.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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