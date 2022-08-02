Ми ніколи не відступаємо — Байден попередив терористів в усьому світі

Президент Байден зробив попередження Аль-Каїді та іншим терористичним групам у всьому світі, заявивши, що Сполучені Штати завжди робитимуть усе необхідне, щоб забезпечити безпеку американців.

Це застереження прозвучало після заяви президента про те, що в результаті удару американського безпілотника в Кабулі було вбито лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі майже через рік після виходу США з Афганістану.

«Для всіх тих у всьому світі, хто продовжує намагатися завдати шкоди Сполученим Штатам, послухайте мене зараз: ми завжди залишатимемося пильними, ми діятимемо, і ми завжди робитимемо все необхідне для забезпечення безпеки американців удома та по всьому світу», - сказав Байден на брифінгу.

Президент заявив, що Сполучені Штати більше ніколи не дозволять Афганістану стати «притулком для терористів».

«Моя адміністрація продовжуватиме пильно стежити за загрозами з боку Аль-Каїди, незалежно від того, звідки вони виходять», — додав він.

Байден сказав, що його робота як головнокомандувача — забезпечити безпеку американців.

«Сполучені Штати не прагнули цієї війни, вона прийшла до нас. Ми відповіли тими ж принципами та рішучістю, які формувались в США покоління за поколінням», — сказав він, додавши, що ці принципи полягають у захисті невинних, захисті свободи та у підтриманні «світла свободи в якості маяка для решти світу».

«Ми не зламаємося. Ми ніколи не здаємося. Ми ніколи не відступаємо», — сказав Байден.