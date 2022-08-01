США кличуть Росію та Китай на переговори щодо контролю над озброєннями

Сполучені Штати готові обговорювати нову систему контролю за озброєннями, яка замінить договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (договір СНО), повідомив президент США Джо Байден.

«Сьогодні моя адміністрація готова провести оперативні переговори про нову систему контролю над озброєннями на заміну СНО-3, термін дії якої спливає 2026 року», - наголосив президент, виступаючи на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Однак для переговорів потрібен сумлінний партнер, наголосив Байден. Навіть на піку Холодної війни Сполучені Штати та Радянський Союз могли разом працювати на забезпечення стратегічної стабільності, нагадав американський лідер.

«А жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир у Європі та зазіхає на фундаментальні засади міжнародного порядку. Росія має продемонструвати готовність відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі США», - додав Байден.

Президент США також виступив за участь Китаю в переговорах щодо нової системи контролю над озброєннями як члена ядерної «п'ятірки». Недостатня залученість до процесу держав, які мають ядерну зброю, була одним із аргументів критиків СНО.

«Відмова від конструктивної взаємодії в галузі контролю над озброєннями та ядерного нерозповсюдження не принесе користі жодній з наших країн, як і всьому світу», - переконаний Байден.