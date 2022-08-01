В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою

Виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що в Херсонській області російські окупаційні війська переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти із поля бою.

"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по домівках місцевих і переодягаються в цивільний одяг, щоб втекти з поля бою", - наголосив Бутрій в Telegram.