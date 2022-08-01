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2022-08-01
В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою
Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.
© Getty Images
Виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що в Херсонській області російські окупаційні війська переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти із поля бою.
"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по домівках місцевих і переодягаються в цивільний одяг, щоб втекти з поля бою", - наголосив Бутрій в
У Херсонській обалсті і надалі тривають бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. В більшості окуповнаих громадах не працюють аптеки та магазини, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua