В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою
© Getty Images

Виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що в Херсонській області російські окупаційні війська переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти із поля бою.

"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по домівках місцевих і переодягаються в цивільний одяг, щоб втекти з поля бою", - наголосив Бутрій в Telegram.

У Херсонській обалсті і надалі тривають бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. В більшості окуповнаих громадах не працюють аптеки та магазини, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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